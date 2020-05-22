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Путин попросил Минздрав быть готовым к возможной второй волне COVID-19 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Путин попросил Минздрав быть готовым к возможной второй волне COVID-19
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Минздраву нужно быть готовым к возможной второй волне эпидемии коронавируса нового типа. Об этом он сказал на совещании о санитарно— эпидемиологической обстановке.
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Политика , Владимир Путин , Минздрав РФ
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