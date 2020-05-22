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Путин попросил Минздрав быть готовым к возможной второй волне COVID-19
Газета.Ru
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1 час назад
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Газета.Ru
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Президент России
Владимир Путин
заявил, что
Минздраву
нужно быть готовым к возможной второй волне эпидемии коронавируса нового типа. Об этом он сказал на совещании о санитарно— эпидемиологической обстановке.
Новость дополняется.
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