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Россия не будет выходить из Договора по открытому небу — МИД 

ИА Regnum 22 минуты назад
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости
Россия планирует оставаться участником Договора по открытому небу, заявил 22 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«До тех пор пока договор (по открытому небу) остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам», — сказал Грушко РИА Новости.
Он добавил, что и все другие страны будут действовать таким же образом, «подходить к своим обязанностям участников этого соглашения добросовестно».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением главы Белого дома.
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Политика , Александр Грушко , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , МИД , РИА Новости
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