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Рябков рассказал, как в Москве смеялись над аргументами Помпео 

ИА Regnum и ещё 12 1 час назад
В МИД рассказали, как в Москве смеялись над Помпео
Фото: РИА Новости
Аргументы Вашингтона в пользу выхода из Договора по открытому небу нелепы, заявил 23 мая заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Первом канале.
Комментируя заявление американского руководства о том, что Россия виновата в выходе США из Договора по открытому небу, поскольку не соблюдала соглашение, российский дипломат рассказал:
«Когда администрация [президента США Дональда] Трампа вдруг заявляет, что самолёты открытого неба России использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и в московских штабах».
Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС 
Дело в том, пояснил заместитель главы МИД РФ, что всерьёз воспринимать такие доводы никак нельзя. Ведь в рамках Договора по открытому небу самолёт совершает полёт с аппаратурой, не предназначенной для корректировок и наведения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия пользовалась полётами в рамках Договора по открытому небу для наведения оружия на критически важные объекты в ЕС и США, заявил 21 мая американский госсекретарь Майк Помпео.
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Политика , США
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