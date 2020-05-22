Вчера, как сообщал «Рамблер», сенатор Анатолий Артамонов внес в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который поручил представить президент России Владимир Путин , предложение привлекать руководителей компаний к уголовной ответственности за выплату сотрудникам серой заработной платы вне зависимости от размера выплат.

Сейчас наказание предусмотрено за выплату серой зарплаты в размере от 100 тысяч рублей.

В тот же день, комментируя инициативу, Шеин назвал ее правильной. По его словам, такое решение надо было принимать давно, потому что человека, занятого в сером секторе, можно уволить без оснований.

«Это рабский труд!» — заявил парламентарий.

При этом он высказал мнение, что ужесточение уголовной ответственности за выплату серой зарплаты следует ограничить крупными компаниями, потому что индивидуальные предприниматели загнаны в серую зону силой обстоятельств.