Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии

Президент России Владимир Путин предупредил о возможной новой волне эпидемии коронавируса COVID-19, она может прийтись на конец октября-ноября — начало декабря нынешнего года. В этой связи Путин поручил главам ведомств и госучреждений проконтролировать и подготовить резерв по аппаратам ИВЛ, кислородному банку на случай еще одной вспышки эпидемии.

России может произойти еще один пик коронавируса COVID-19, даже если эпидемия прекратится в ближайшее время — об этом предупредил находящийся на самоизоляции в подмосковном поселке Ново-Огарёво президент России Владимир Путин.

Глава государства провел совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в режиме видеоконференции.

«Возможна вторая волна — по данным Всемирной организации здравоохранения — осенью текущего года, где-то конец октября-ноября, начало декабря», — пояснил политик.

В этой связи Путин поручил главам ведомств и госучреждений проконтролировать и подготовить резерв по аппаратам ИВЛ, кислородному банку на случай новой вспышки эпидемии.

«План полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛ — 91,8 процента, то есть их используется, слава Богу, тоже незначительное количество. Что касается коек, оборудованных кислородом, то план перевыполнен, но и они используются [не полностью], свободно 34 процента от имеющегося коечного фонда», — детализировал президент.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что пик госпитализации и заболеваемости прошел в апреле. Чиновница подчеркнула, что медицинская система столицы при этом была хорошо подготовлена технически и психологически.

Ракова добавила, что роста показателей смертности невозможно избежать в условиях пандемии, а также уточнила, что пик летальных исходов происходит на второй — третьей неделе после пика госпитализаций.

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«Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению», — подчеркнула глава ведомства.

Врач также сообщила, что количество новых случаев коронавируса за сутки в России даже в период пика было одним из самых низких по сравнению с другими государствами.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах была одной из самых низких в мире», — отметила специалист.

Кроме того, профессор рассказала, что популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции в стране начнутся в конце июня.

«Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить», — пояснила гигиенист.

С коронавирусом нового типа произошли уже несколько десятков мутаций, также заявила Попова.

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно. Другое дело, что даже те мутации, которые сегодня уже описаны, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

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«Рынки, скорее всего, будут закрытыми и суженными еще достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определенным движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим», — отметил он во время онлайн-конференции Startup Village.

Медведев добавил, что «мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда». По его словам, государства и компании должны будут предпринять шаги для формирования модели поведения, которая будет использоваться после окончания распространения инфекции.

«Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения», — полагает чиновник.

При этом, как отметил Медведев, пока никто не понимает, какой конкретно будет эта модель. Он признался, что ему «жаль тех совершенно обычных времен, в которых мы все находились еще четыре месяца назад, когда жизнь была прежней».