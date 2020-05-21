Россию обвинили в наведении оружия на США

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в использовании Договора по открытому небу (ДОН) для наведения своего оружия на инфраструктуру США и ЕС

"Москва все больше использует "Открытое небо" как инструмент для военного принуждения. Москва, как представляется, использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения. Таким образом, Россия, вместо того, чтобы использовать Договор по открытому небу как механизм улучшения доверия и уверенности путем военной транспарентности, превратила договор в оружие, сделав его инструментом запугивания и угроз", — говорится в письменном заявлении Помпео.

США ранее заявили о выходе из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.