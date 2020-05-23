В РФ сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19

Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" может появиться на рынке раньше предполагаемого срока. Об этом РИА "Новости" в пресс-службе Минздрава страны.

В настоящее время препарат не зарегистрирован и проходит клинические испытания. Ожидаемая общая продолжительность исследований составляет полгода — год. Однако его уже получают заразившиеся коронавирусом люди, которые участвует в исследованиях.

Как уточнили в ведомстве, исследование препарата может продолжится и после его регистрации. Положительные результаты исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер.

"Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата", — заключили в министерстве.