Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве пообещали сократить сроки вывода на рынок препарата от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 19 57 минут назад
В РФ сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Фото: ТАСС
Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" может появиться на рынке раньше предполагаемого срока. Об этом РИА "Новости" в пресс-службе Минздрава страны.
В настоящее время препарат не зарегистрирован и проходит клинические испытания. Ожидаемая общая продолжительность исследований составляет полгода — год. Однако его уже получают заразившиеся коронавирусом люди, которые участвует в исследованиях.
Как уточнили в ведомстве, исследование препарата может продолжится и после его регистрации. Положительные результаты исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер.
"Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата", — заключили в министерстве.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире обнаружили более 5,2 млн случаев инфекции, а в России — более 326 тыс. заболевших.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Газета.Ru: последние новости
Путин заявил, что план по оснащению коек ИВЛ не выполенен Путин заявил, что план по оснащению коек ИВЛ не выполенен В Совфеде прокомментировали требования НАТО для возвращению США в ДОН В Совфеде прокомментировали требования НАТО для возвращению США в ДОН В Чечне заявили, что Кадыров здоров В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Комментарии 4
Политика , Общество , Эпидемия , Ситуация в мире , Вторая волна , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Министерство транспорта РФ наделили новыми полномочиями
Министерство транспорта РФ наделили новыми полномочиями
Когда на МКС отправят следующий российский модуль
Когда на МКС отправят следующий российский модуль
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Россиян захотели строже наказывать за пожары
Россиян захотели строже наказывать за пожары
Приставам запретят изымать у должников мебель
Приставам запретят изымать у должников мебель
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение