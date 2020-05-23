В РФ сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19

Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" может появиться на рынке раньше предполагаемого срока. Об этом РИА "Новости" в пресс-службе Минздрава страны.
В настоящее время препарат не зарегистрирован и проходит клинические испытания. Ожидаемая общая продолжительность исследований составляет полгода — год. Однако его уже получают заразившиеся коронавирусом люди, которые участвует в исследованиях.
Как уточнили в ведомстве, исследование препарата может продолжится и после его регистрации. Положительные результаты исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер.
"Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата", — заключили в министерстве.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире обнаружили более 5,2 млн случаев инфекции, а в России — более 326 тыс. заболевших.