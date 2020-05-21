Стало известно состояние Кадырова

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Главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву , сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах.

"Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас [он] находится под наблюдением врачей", — отметил собеседник.

По его словам, состояние главы Чечни "стабильное". ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что у Кадырова якобы подозревают коронавирус и накануне его доставили в клинику в Москву. Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев отметил, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.