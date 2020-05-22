«Интуичить не надо»: Путин обратился к главе региона в РФ

"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, не забегая вперёд. В тесном контакте со специалистами", — цитирует Путина ТАСС.

По информации издания, Кондратьев ещё 12 мая анонсировал открытие первых санаториев с 1 июня — места размещения начали готовиться к возобновлению работы. Губернатор заявил, что при смягчении режима придётся «где-то интуичить, чувствовать».

Путин рекомендовал Кондратьеву обсудить перспективы открытия курортов и гостиниц лично с главой Роспотребнадзора Анной Поповой

Как писал NEWS.ru, туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.