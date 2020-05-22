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Путин призвал не спешить с открытием курортов Краснодарского края 

News.ru и ещё 5 22 минуты назад
«Интуичить не надо»: Путин обратился к главе региона в РФ
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.
"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, не забегая вперёд. В тесном контакте со специалистами", — цитирует Путина ТАСС.
По информации издания, Кондратьев ещё 12 мая анонсировал открытие первых санаториев с 1 июня — места размещения начали готовиться к возобновлению работы. Губернатор заявил, что при смягчении режима придётся «где-то интуичить, чувствовать».
Путин рекомендовал Кондратьеву обсудить перспективы открытия курортов и гостиниц лично с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Как писал NEWS.ru, туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.
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Политика , Анна Попова , Вениамин Кондратьев , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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