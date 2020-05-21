Москва отреагировала на высказывание Токио по Курилам 

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«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Токио «нужно вернуться на землю» и после этого продолжить диалог.

Напомним, министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил.