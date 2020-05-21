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Москва отреагировала на высказывание Токио по Курилам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Москва отреагировала на высказывание Токио по Курилам
Фото: ТАСС
Решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Токио «нужно вернуться на землю» и после этого продолжить диалог.
Напомним, министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил.
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Комментарии
Политика , Азия , Мария Захарова , МИД , ООН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Япония
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