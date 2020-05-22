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Жириновский призвал испытывать вакцину на зеках 

Национальная Служба Новостей и ещё 10 4 часа назад
Жириновский призвал испытывать вакцину на зеках
Фото: nsn.fm
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал использовать добровольцев из числа отбывающих наказание для испытания вакцины от коронавируса. Чтобы стимулировать их согласие он предлагает снизить им в два раза срок заключения.
Свою инициативу политик озвучил в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Жириновского, при таких условиях, на призыв могут откликнуться тысячи заключённых. Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи решили на себе протестировать векторную вакцину от коронавирусной инфекции собственной разработки. Они объявили об успешном опыте её применения. Как заявил директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, не проявилось никаких нежелательных и побочных эффектов.
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Политика , Александр Гинцбург , Владимир Жириновский , РАН , ЛДПР
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