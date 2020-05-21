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Песков заговорил о скорой выписке 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Песков заговорил о скорой выписке
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания «Подъём» выразил надежду на скорую выписку. В настоящее время помощник главы государства продолжает лечиться от коронавирусной инфекции.
12 мая, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь национального лидера заявил, что заразился коронавирусом. Диагноз Пескову был поставлен во время того, как он придерживался режима самоизоляции после заражения коллеги.
Несколько дней помощник президента пытался лечиться самостоятельно, однако с ухудшением состояния вынужден был обратиться к медикам. Примечательно, что диагноз COVID-19 был также поставлен супруге Пескова — фигуристке Татьяне Навке. Оба были госпитализированы.
Накануне в разговоре с журналистами пресс-секретарь заявил, что до сих пор находится в медучреждении на лечении. Сегодня он выразил надежду на скорую выписку.
«Надеюсь, скоро (выпишут»), — цитирует издание слова Пескова.
Примечательно, что его супруг спортсменка Татьяна Навка уже находится дома. По ее словам, последние тесты на коронавирус в ее случае показали отрицательный результат.
«Я здорова», — констатировала фигуристка.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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