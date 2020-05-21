Песков заговорил о скорой выписке 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания «Подъём» выразил надежду на скорую выписку. В настоящее время помощник главы государства продолжает лечиться от коронавирусной инфекции.

12 мая, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь национального лидера заявил, что заразился коронавирусом. Диагноз Пескову был поставлен во время того, как он придерживался режима самоизоляции после заражения коллеги.

Несколько дней помощник президента пытался лечиться самостоятельно, однако с ухудшением состояния вынужден был обратиться к медикам. Примечательно, что диагноз COVID-19 был также поставлен супруге Пескова — фигуристке Татьяне Навке . Оба были госпитализированы.

Накануне в разговоре с журналистами пресс-секретарь заявил, что до сих пор находится в медучреждении на лечении. Сегодня он выразил надежду на скорую выписку.

«Надеюсь, скоро (выпишут»), — цитирует издание слова Пескова.

Примечательно, что его супруг спортсменка Татьяна Навка уже находится дома. По ее словам, последние тесты на коронавирус в ее случае показали отрицательный результат.