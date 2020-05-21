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Путин призвал усилить санитарные требования при проведении ЕГЭ 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Путин призвал усилить санитарные требования во время ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения ЕГЭ и в детских лагерях.
"Безусловный приоритет, как мы много раз уже сказали, хочу еще раз это подчеркнуть, ценность абсолютная — это жизнь и здоровье детей, наших молодых людей, молодежи и вообще всех наших граждан. Безопасность всех образовательных наших учреждений. Необходимо в этой связи усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха", — сказала он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Образование , Владимир Путин
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