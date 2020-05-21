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Объяснено прямое вмешательство Путина в дела зараженного коронавирусом Дагестана 

Lenta.ru и ещё 2 40 минут назад
Заявление Путина по Дагестану объяснили
Фото: РИА Новости
Критическая ситуация с распространением коронавируса в Дагестане связана с особенностями устройства общества на Северном Кавказе. Причины тяжелой эпидемиологической обстановки, потребовавшей прямого вмешательства президента России Владимира Путина, объяснили старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара Константин Казенин и руководитель направления «Политэкономия и региональное развитие» ИЭП Ирина Стародубровская. Их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Специалисты отмечают, что прежде всего распространению заболевания в республике способствовала высокая мобильность населения — многие жители выезжают на заработки из сел в города Дагестана и других регионов, а из-за тяжелой экономической ситуации им пришлось вернуться на родину. Согласно традициям, после возвращения принято встречаться с родственниками, друзьями и соседями — это десятки рукопожатий.
Кроме того, ситуацию осложнило большое число людей на массовых мероприятиях — свадьбах, похоронах, празднованиях рождения детей. Утверждается, что именно после похорон фиксировались массовые вспышки болезни. Из-за общественного давления люди не отказывались от приглашения, даже зная о риске заболеть.
Ситуацию осложнил также отказ предприятий продолжать работу, так как даже из-за кратковременных пауз они не могли сохранять занятость и выплату зарплат. Кроме того, в обществе широко распространились конспирологические теории, в которых вирус назывался выдумкой.
Исследователи считают, что все эти факторы говорят о кризисе доверия в обществе. В Дагестане не нашлось авторитетов, которые могли бы повлиять на народ и призвать к более ответственному отношению к угрозе. Ситуацию осложнили проблемы с официальной информацией об эпидемии — сведения о селах, терявших десятки людей, не состыковывались со статисткой властей.
Первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане появились 17 мая, когда глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram заявил о смерти более 40 врачей в республике. Он также рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии.
На следующий день глава государства провел совещание с руководством республики, в ходе которой муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев уточнил, что в регионе умерли около 50 врачей и назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.
Президент Путин пообещал, что регион получит всю нужную помощь, и поручил оперативно решить вопрос с нехваткой оборудования, врачей и тест-систем. В республику были отправлены сотрудники МЧС для дезинфицирования улиц. Минобороны объявило о строительстве в республике многофункционального медицинского центр на 200 коек для помощи зараженным коронавирусом.
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Политика , Григорий Березкин , Константин Казенин , Джамалудин Гаджиибрагимов , Владимир Путин , Ирина Стародубровская , Министерство обороны , Минздрав РФ , МЧС , РАНХиГС
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