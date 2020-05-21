Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании
Фото: Вечерняя Москва
Президент России Владимир Путин заявил, что направил в Государственную думу поправки в закон «Об образовании». Об этом глава государства сообщил во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Стенограмма встречи приводится на официальном сайте Кремля.
— Их смысл — укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы, — подчеркнул президент в своем выступлении.
Ранее Владимир Путин заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня. Он пояснил, что выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в течение первого летнего месяца, будут иметь возможность пройти испытания в августе.
Кроме того, российский лидер отметил, что следует проанализировать возникшие в дистанционном обучении сложности. По его словам, полученный опыт в этом направлении должен работать на повышение качества и доступности получения знаний.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Вечерняя Москва: последние новости
Путин объяснил невозможность установления единых цен на газ в ЕАЭС Путин объяснил невозможность установления единых цен на газ в ЕАЭС Путин наградил Шойгу орденом и поздравил с юбилеем Путин наградил Шойгу орденом и поздравил с юбилеем Путин дал поручение обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет Путин дал поручение обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет
Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение