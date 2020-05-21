Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании 

Президент России Владимир Путин заявил, что направил в Государственную думу поправки в закон «Об образовании». Об этом глава государства сообщил во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Стенограмма встречи приводится на официальном сайте Кремля.

— Их смысл — укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы, — подчеркнул президент в своем выступлении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня. Он пояснил, что выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в течение первого летнего месяца, будут иметь возможность пройти испытания в августе.

Кроме того, российский лидер отметил, что следует проанализировать возникшие в дистанционном обучении сложности. По его словам, полученный опыт в этом направлении должен работать на повышение качества и доступности получения знаний.