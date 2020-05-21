Названа дата проведения парада Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что парад, посвященный 75-летия Победы, возможно, пройдет 24 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».
Зюганов подчеркнул, что в КПРФ приветствуют проведение парада в эту дату, но настаивают, чтобы на Мавзолее в этот день не было «никакой маскировки и драпировки».
По мнению лидера КПРФ, декорации отделяют праздник от тех, кто участвовал в парадах 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года.
Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за коронавируса. Он заверил, что парад и остальные мероприятия, которые должны были состояться 9 мая, будут проведены в другие даты в 2020 году.
Принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю, что 24 июня могут провести и парад, и голосование по поправкам в Конституцию.