Медведев рассказал о необходимости менять ТК РФ 

Нововведения, по его словам, коснутся удаленной занятости, использовании цифровых технологий в труде и т.д.

Заявление Медведева прозвучало на конференции Startup Village LiveStream. Он подчеркнул, что трудовые отношения не только в России, но и в других странах «ждет трансформация». При этом замглавы Совбеза отметил, что нововведения, которые только планировались год назад, сегодня «стали реальностью».

«Об удаленной занятости, использовании цифровых технологий, изменении модели трудовых договора», — перечислил бывший премьер.

По словам Медведева, трудовое право обязано учитывать все вышеперечисленные аспекты, чтобы была возможность «защитить работников», а также улучшить положение работодателей.

«Мы будем корректировать трудовое законодательство именно в этом направлении», — резюмировал замглавы Совбеза.

На той же конференции, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Медведев заявил, что мир изменился навсегда в результате пандемии. Он подчеркнул, что в новых условиях, государству, крупным компаниям, человеку придется менять модель поведения.