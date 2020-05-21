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Медведев рассказал о необходимости менять ТК РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Медведев рассказал о необходимости менять ТК РФ
Фото: ТАСС
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское трудовое законодательство придется менять под влиянием пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Нововведения, по его словам, коснутся удаленной занятости, использовании цифровых технологий в труде и т.д.
Заявление Медведева прозвучало на конференции Startup Village LiveStream. Он подчеркнул, что трудовые отношения не только в России, но и в других странах «ждет трансформация». При этом замглавы Совбеза отметил, что нововведения, которые только планировались год назад, сегодня «стали реальностью».
«Об удаленной занятости, использовании цифровых технологий, изменении модели трудовых договора», — перечислил бывший премьер.
По словам Медведева, трудовое право обязано учитывать все вышеперечисленные аспекты, чтобы была возможность «защитить работников», а также улучшить положение работодателей.
«Мы будем корректировать трудовое законодательство именно в этом направлении», — резюмировал замглавы Совбеза.
На той же конференции, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Медведев заявил, что мир изменился навсегда в результате пандемии. Он подчеркнул, что в новых условиях, государству, крупным компаниям, человеку придется менять модель поведения.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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