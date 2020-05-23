Лесные посёлки на Байкале предлагают узаконить 

Правительство предлагает разрешить перевод земель лесного фонда в земли населённых пунктов на Байкальской природной территории. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях на следующей неделе.

Документ, разработанный во исполнение поручения Президента и Правительства, предусматривает внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал». В поручениях предлагается дать возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населённых пунктов.

Изменить категорию земель можно будет только для установления границ лесных поселков в пределах уже занятой ими территории. По данным правительства Иркутской области и Бурятии, в экологической зоне Байкала расположено 10 таких поселений. Законопроект позволит решить проблемы их жителей и обеспечить их нормальную жизнедеятельность.

Сейчас лесные посёлки, которые исторически сложились на берегах Байкала, фактически находятся вне закона. У людей, которые живут там, возникают те же проблемы, что у жителей населённых пунктов в границах национальных парков. Граждане не могут оформить в собственность свои участки и дома и распоряжаться ими.