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Лесные посёлки на Байкале предлагают узаконить 

Парламентская газета и ещё 1 57 минут назад
Лесные посёлки на Байкале предлагают узаконить
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Правительство предлагает разрешить перевод земель лесного фонда в земли населённых пунктов на Байкальской природной территории. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях на следующей неделе.
Документ, разработанный во исполнение поручения Президента и Правительства, предусматривает внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал». В поручениях предлагается дать возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населённых пунктов.
Изменить категорию земель можно будет только для установления границ лесных поселков в пределах уже занятой ими территории. По данным правительства Иркутской области и Бурятии, в экологической зоне Байкала расположено 10 таких поселений. Законопроект позволит решить проблемы их жителей и обеспечить их нормальную жизнедеятельность.
Сейчас лесные посёлки, которые исторически сложились на берегах Байкала, фактически находятся вне закона. У людей, которые живут там, возникают те же проблемы, что у жителей населённых пунктов в границах национальных парков. Граждане не могут оформить в собственность свои участки и дома и распоряжаться ими.
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Политика , Экология , Новости регионов , Новости Сибири , Лесные пожары в Сибири , Пожар в Красноярске , Пожар в Барнауле , Пожар в Томске , Дым от пожаров , Госдума
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