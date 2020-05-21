Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор объяснил необходимость закона о самоизоляции 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Сенатор объяснил необходимость закона о самоизоляции
Фото: РИА Новости
Замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Владимир Полетаев заявил, что понятие самоизоляции должно появиться в законах, так как «гадать» по поводу будущего нельзя. Об этом сообщает канал «360».
Как писал «Рамблер», ранее в Совете Федерации предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции. Автор инициативы, замглавы комитета по госстроительтсву Ирина Рукавишникова объяснила, что Россия не застрахована от подобных ситуаций в дальнейшем, поэтому необходимо установить «правила игры» на будущее.
Полетаев подчеркнул, что власти не имеют права «гадать», продлится ли пандемия и будет ли у нее вторая волна.
«Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем ее вводить, в каких пределах, ее порядок и так далее», — заявил сенатор.
Он подчеркнул, что необходимо законодательно разделить полномочия по введению режима самоизоляции между регионами и федеральным центром.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Комментарии 2
Политика , Владимир Полетаев , Ирина Рукавишникова , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высмеяли чернокожего князя «из Ростова-на-Конго»
Россияне высмеяли чернокожего князя «из Ростова-на-Конго»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение