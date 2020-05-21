Сенатор объяснил необходимость закона о самоизоляции 

Замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Владимир Полетаев заявил, что понятие самоизоляции должно появиться в законах, так как «гадать» по поводу будущего нельзя. Об этом сообщает канал «360».
Как писал «Рамблер», ранее в Совете Федерации предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции. Автор инициативы, замглавы комитета по госстроительтсву Ирина Рукавишникова объяснила, что Россия не застрахована от подобных ситуаций в дальнейшем, поэтому необходимо установить «правила игры» на будущее.
Полетаев подчеркнул, что власти не имеют права «гадать», продлится ли пандемия и будет ли у нее вторая волна.
«Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем ее вводить, в каких пределах, ее порядок и так далее», — заявил сенатор.
Он подчеркнул, что необходимо законодательно разделить полномочия по введению режима самоизоляции между регионами и федеральным центром.