Госдума приняла закон о единой базе данных россиян 

Депутаты Госдумы в четверг приняли в третьем чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении России

В федеральный регистр включат базовые данные — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения и смерти, пол и иной пол при его изменении, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, а также СНИЛС, ИНН и иные подобные данные. Также будут включены дополнительные сведения — семейное положение, родственные связи человека, передает «Интерфакс».

Регистр сформируют на основе сведений о гражданах России, иностранцах и иных лицах, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти, местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.

Также вводится понятие «идентификатора» — признака, который указывает на «совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Законом предусматривается защита отдельных категорий лиц.

Федеральный ресурс о будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС).

Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю, передает РИА «Новости».

Эти сведения можно изменить после обращения физлица или его представителя.

Использование регистра будет необязательным до 2023 года.

В апреле Федеральная налоговая служба России предлагала внести доходы каждой семьи в единый специальный реестр, так как это позволит определять доходы каждого домохозяйства.