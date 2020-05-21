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Госдума приняла закон о единой базе данных россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Госдума приняла закон о единой базе данных россиян
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в четверг приняли в третьем чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении России.
В федеральный регистр включат базовые данные — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения и смерти, пол и иной пол при его изменении, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, а также СНИЛС, ИНН и иные подобные данные. Также будут включены дополнительные сведения — семейное положение, родственные связи человека, передает «Интерфакс».
Регистр сформируют на основе сведений о гражданах России, иностранцах и иных лицах, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти, местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.
Также вводится понятие «идентификатора» — признака, который указывает на «совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».
Законом предусматривается защита отдельных категорий лиц.
Федеральный ресурс о будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС).
Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю, передает РИА «Новости».
Эти сведения можно изменить после обращения физлица или его представителя.
Использование регистра будет необязательным до 2023 года.
В апреле Федеральная налоговая служба России предлагала внести доходы каждой семьи в единый специальный реестр, так как это позволит определять доходы каждого домохозяйства.
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Политика , Другое , Федеральная налоговая служба , Госдума , РИА Новости , Интерфакс
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