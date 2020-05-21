«Мир изменился навсегда»: Медведев сделал заявление 

В результате пандемии коронавирусной инфекции мир изменился навсегда, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, человеку придется менять модель своего поведения в новых условиях, сообщает ТАСС.
Заявление замглавы отечественного Совбеза прозвучало на конференции Startup Village LiveStream. Медведев подчеркнул, что на уровне государств и крупных компаний формирование новой модели поведения потребует «огромного количества усилий».
«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», — отметил бывший премьер.
Он добавил, что в настоящее время в России идет разработка около 50 лекарств, которые необходимы человечеству в связи с появлением н планете новой коронавирусной инфекции. Медведев также подчеркнул, что пандемия с большой долей вероятности подстегнет производство новых препаратов. Российские лекарства, по его словам, в скором времени будут представлены для испытаний.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-депутат Госдумы актриса Мария Кожевникова заявила, что результатом пандемии коронавирусной инфекции станет попытка некоторых людей захватить власть над человечеством и получить большие деньги. Она подчеркнула, что обычного человека заставляют бояться, и рекомендовала подписчикам задуматься над вопросом: выступят они за всеобщую вакцинацию от COVID-19 или против.