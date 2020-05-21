«Мир изменился навсегда»: Медведев сделал заявление 

Заявление замглавы отечественного Совбеза прозвучало на конференции Startup Village LiveStream. Медведев подчеркнул, что на уровне государств и крупных компаний формирование новой модели поведения потребует «огромного количества усилий».

«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», — отметил бывший премьер.

Он добавил, что в настоящее время в России идет разработка около 50 лекарств, которые необходимы человечеству в связи с появлением н планете новой коронавирусной инфекции. Медведев также подчеркнул, что пандемия с большой долей вероятности подстегнет производство новых препаратов. Российские лекарства, по его словам, в скором времени будут представлены для испытаний.