СК проверит данные о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России обратился с запросом в посольство Бельгии для проверки информации о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Рамблер» писал, что ранее ряд средств массовой информации написал о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.
Сенатор назвала эти сведения «просто смешными», напомнила, что ее имя входит в санкционные списки и призвала провести проверку и наказать СМИ за клевету.
Следственный комитет официально обратился в представительство королевства Бельгии, чтобы уточнить, связана ли Мизулина с этой страной, отмечает Telegram-канал.
По данным Baza, сотрудники СКР также намерены узнать у журналистов, откуда им стала известна информация о виде на жительство у сенатора.