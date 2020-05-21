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Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной 

Алиса Селезнёва и ещё 2 12 минут назад
СК проверит данные о двойном гражданстве Мизулиной
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России обратился с запросом в посольство Бельгии для проверки информации о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Рамблер» писал, что ранее ряд средств массовой информации написал о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.
Сенатор назвала эти сведения «просто смешными», напомнила, что ее имя входит в санкционные списки и призвала провести проверку и наказать СМИ за клевету.
Следственный комитет официально обратился в представительство королевства Бельгии, чтобы уточнить, связана ли Мизулина с этой страной, отмечает Telegram-канал.
По данным Baza, сотрудники СКР также намерены узнать у журналистов, откуда им стала известна информация о виде на жительство у сенатора.
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Политика , Елена Мизулина , СКР , Бельгия
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