Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Фото: АГН «Москва»
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
Как передаёт РИА Новости, такая инициатива содержится в предложениях комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства.
По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, в связи с пандемией все меры принимались «что называется, с колёс» и вопросы самоизоляции не прописаны в законодательстве.
«Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Всё это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — сообщила она.
Ранее начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что среднесуточное число нарушений самоизоляции жителями Москвы оказалось в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
RT на русском: последние новости
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почёта Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почёта Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС Мишустин назначил нового замглавы Роскомнадзора Мишустин назначил нового замглавы Роскомнадзора
Комментарии 5
Политика , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение