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Путин наградил британских ветеранов Второй мировой медалью Ушакова 

News.ru 29 минут назад
Путин наградил британских ветеранов
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова британцев, участвовавших в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Иностранцы удостоены российской награды за личное мужество и отвагу.
Фамилии семерых ветеранов указаны в документе, который размещён на интернет-портале правовой информации. Северные конвои применялись в годы войны как способ доставки грузов из США, Канады, Британии в Советский Союз через Северную Атлантику.
Формировались такие конвои в Ливерпуле и бухте Лох-Ю, а также в портах Исландии. За 10–14 суток они добирались до Мурманска, Архангельска и Молотовска, обходя оккупированную Норвегию. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли СССР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кто получит одну из таких, есть мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер.
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Политика , Общество , Владимир Путин
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