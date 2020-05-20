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Путин похвалил Татарстан за борьбу с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин похвалил Татарстан за борьбу с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым похвалил республику за работу по борьбе с коронавирусом.
«Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это», — передает слова Путина РИА «Новости».
Отметим, что в Татарстане один из самых низких показателей смертности от коронавируса в России.
За сутки в России подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания.
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Политика , Рустам Минниханов , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Татарстан
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