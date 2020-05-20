Путин поддержал Минниханова на новый срок

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«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — передает слова Путина ТАСС.

Полномочия Минниханова истекают в 2020 году.

До этого президент России похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом.