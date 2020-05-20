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Путин поддержал намерение Минниханова идти на новый срок 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Путин поддержал Минниханова на новый срок
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает планы главы Татарстана Рустама Минниханова снова баллотироваться на пост руководителя республики на ближайших выборах.
«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — передает слова Путина ТАСС.
Полномочия Минниханова истекают в 2020 году.
До этого президент России похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом.
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Политика , Рустам Минниханов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Татарстан
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