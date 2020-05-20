Онищенко назвал дату голосования по поправкам в Конституцию 

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении. 11 марта Совет Федерации одобрил закон.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня Онищенко дал пресс-конференцию. В ходе нее он выразил уверенность, что голосование о поправках в Конституцию состоится летом, скорее всего, в июне. По словам бывшего главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), наверняка это будет возможно.