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Онищенко назвал дату голосования по поправкам в Конституцию 

Артём Кульша и ещё 3 37 минут назад
Онищенко назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Фото: РИА Новости
Общероссийское голосование о поправках, планируемых к внесению в Конституцию России, состоится летом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении. 11 марта Совет Федерации одобрил закон.
Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня Онищенко дал пресс-конференцию. В ходе нее он выразил уверенность, что голосование о поправках в Конституцию состоится летом, скорее всего, в июне. По словам бывшего главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), наверняка это будет возможно.
«Это (голосование. — Прим. ред.) очень важное обстоятельство, хотя закон уже принят — он прошел через Государственную думу и Совет Федерации», — добавил он.
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Политика , Общество , Геннадий Онищенко , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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