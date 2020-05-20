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В российском регионе уволят чиновников без масок 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В российском регионе уволят чиновников без масок
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Чиновники должны носить маски, в противном случае их ждет увольнение. Такое предупреждение озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс» в среду, 20 мая.
Глава региона подчеркнул, что госслужащие обязаны носить маски на рабочем месте, в общественных местах и на улицах. По его словам, нарушения «масочного» режима выявлены в четырех ведомствах.
Голубев привел в пример инцидент в Министерстве профобразования, где охранник сам находился на посту без маски, и пропускал в здание людей без средств защиты.
«Это привело к тому, что более половины зафиксированных на входе служащих, пребывающих на рабочие места, не использовали маски, в том числе и заместитель министра Андрей Фатеев», — рассказал Голубев.
По данным на 20 мая, в Ростовской области зафиксировано 2784 случаев заражения коронавирусом, в сначала пандемии умерли 33 пациента.
В ряде субъектов России введен так называемый масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси, а в части регионов — и на улице.
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Политика , Василий Голубев , Интерфакс , Ростовская Область
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