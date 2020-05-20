Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом 

По его словам, особенно ситуация стабилизируется в Москве, а 17 регионов достигли критериев для смягчения ограничений, введенных ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Председатель правительства не назвал конкретные субъекты федерации.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась, но опасность ее распространения сохраняется.

Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 308,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,3 тысячи человек, число умерших — 2,9 тысячи человек.