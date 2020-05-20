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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 35 1 час назад
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Фото: ТАСС
В России постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, особенно ситуация стабилизируется в Москве, а 17 регионов достигли критериев для смягчения ограничений, введенных ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Председатель правительства не назвал конкретные субъекты федерации.
В пятницу, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась, но опасность ее распространения сохраняется.
Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 308,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,3 тысячи человек, число умерших — 2,9 тысячи человек.
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Политика , Анна Попова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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