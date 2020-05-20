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МИД России оценил год президентства Зеленского 

RT на русском 2 часа назад
МИД России оценил год президентства Зеленского
Фото: РИА Новости
В МИД России к годовщине президентства на Украине Владимира Зеленского заявили, что линия Киева на конфронтацию с Москвой осталась неизменной.
«Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — говорится в сообщении МИД.
В ведомостве отметили, что «будет неудивительно, если в конце президентства В. А. Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру».
В МИД добавили, что «русофобия получает на Украине новое дыхание» и возводится в ранг государственной политики.
20 мая исполняется год с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Подробнее о президентстве Зеленского — в материале RT.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , МИД , Киев , Москва
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