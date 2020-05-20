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МИД указал на дискриминацию русскоязычных медиа на YouTube 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 23 1 час назад
МИД обвинил YouTube в дискриминации
Фото: ТАСС
МИД России призвал профильные международные структуры отреагировать на удаление видео-хостингом YouТube аккаунта телеканала «Крым 24», а также двух русскоязычных агентств Anna News и News Front».
«Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на эти вопиющие факты», — сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется в сообщении, телеканал «Крым 24» является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове и входит в крупнейший крымский медиа-холдинг «Телерадиокомпания „Крым“, объединяющий пять телеканалов, три радиостанции, информационный портал и два интернет-сайта. В результате удаления аккаунта канала около 30 тыс. подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров.
»Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом нарушения правил хостинга», — отмечено в пресс-релизе МИД.
Кроме того, заявили в ведомстве, YouTube не предоставил убедительных фактов, «объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым».
Действия видео-хостинга сочли очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке.
«Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений», — говорится в сообщении.
Напомним, YouTube удалил аккаунты крымского телеканала и двух русскоязычных информационных агентств после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин.
Ранее компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России, из-за того, что некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них».
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Политика , МИД , Мосгорсуд
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