Россияне опасаются разрыва отношений между РФ и Казахстаном 

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Россияне вновь были приглашены к участию в опросе Аналитической службы Рамблера.

Им задали вопрос: «Как вы думаете, к чему могут привести русофобские настроения, которые установились в Казахстане ?».

74% участников опасаются того, что они могут привести к усложнению отношений между Казахстаном и Россией

16% респондентов посчитали этот вопрос сложным, поэтому отказались давать какие-либо комментарии на этот счет.

10% россиян считают, что те силы, которые хотят поддерживать отношения с Россией, обязательно воспрепятствуют таким настроениям.

В опросе приняли участие 8498 человек.

Казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры. Об этом сообщает «Царьград».

Обозреватель издания Алексей Топоров заявил, что в Казахстане хотят лишить русский язык законодательного закрепленного статуса «языка межнационального общения», соответствующая петиция собрала больше ста тысяч подписей.

При этом Тайчибеков утверждает, что русским языком владеют 98 процентов населения страны, а казахским — 25-30 процентов.