Россияне опасаются разрыва отношений между РФ и Казахстаном 

Россияне вновь были приглашены к участию в опросе Аналитической службы Рамблера.
Им задали вопрос: «Как вы думаете, к чему могут привести русофобские настроения, которые установились в Казахстане?».
74% участников опасаются того, что они могут привести к усложнению отношений между Казахстаном и Россией.
16% респондентов посчитали этот вопрос сложным, поэтому отказались давать какие-либо комментарии на этот счет.
10% россиян считают, что те силы, которые хотят поддерживать отношения с Россией, обязательно воспрепятствуют таким настроениям.
В опросе приняли участие 8498 человек.
Казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры. Об этом сообщает «Царьград».
Обозреватель издания Алексей Топоров заявил, что в Казахстане хотят лишить русский язык законодательного закрепленного статуса «языка межнационального общения», соответствующая петиция собрала больше ста тысяч подписей.
При этом Тайчибеков утверждает, что русским языком владеют 98 процентов населения страны, а казахским — 25-30 процентов.
«В Казахстане на государственном уровне идёт целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка», — заявил правозащитник.