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Песков заявил, что продолжает лечение от COVID-19 в больнице 

Газета.Ru 56 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц, передает РИА «Новости».
«Нет еще (не выписали). Лечусь», — заявил пресс-секретарь агенству.
Песков сообщил о заражении коронавирусной инфекции 12 мая. Ранее медики обнаружили COVID-19 и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , РИА Новости
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