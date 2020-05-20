Все новости на карте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц, передает РИА «Новости».

«Нет еще (не выписали). Лечусь», — заявил пресс-секретарь агенству.

Песков сообщил о заражении коронавирусной инфекции 12 мая. Ранее медики обнаружили COVID-19 и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.