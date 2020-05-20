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СМИ: в России могут перевести все уведомления от государства в электронный вид 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Государство перейдет на электронное общение с россиянами
Фото: globallookpress.com
Предполагается, что сообщения о штрафах, пенях или оказании услуг от госорганов будет осуществляться через портал госуслуг или системы электронного документооборота.
Минкомсвязи России разработало законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям. Предполагается, что сообщения о штрафах, пенях или оказании услуг от госорганов будет осуществляться через портал госуслуг или системы электронного документооборота.
Данный законопроект позволит упростить взаимодействие между государственными органами и гражданами, а также избежать проблем в получении информации по штрафам. Однако, чтобы инициатива заработала, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет «Коммерсантъ».
В министерстве привели цифры, которые наглядно показывают, что государству не выгодна рассылка уведомлений через Почту России. Только в 2019 году россияне получили почти 600 миллионов оповещений о штрафах и пенях, которые обошлись бюджету в 22 миллиарда рублей. Самой массовой является рассылка уведомлений о штрафах автовладельцам. По почте автомобилисты получили в 2019 году более 122 миллионов постановлений, каждое из которых оплачивается в среднем по тарифу 50 рублей за письмо.
По мнению директора группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергея Вихарева, в данной инициативе необходимо предусмотреть технически с какого момента письмо считается полученным. Также чтобы уведомление прочитал адресат, а не просто отправили письмо, увеличив риск дополнительных штрафов.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому автолюбители смогут оплачивать штраф с 50-процентной скидкой даже после установленного льготного периода в 20 дней. Это касается тех случаев, когда постановление приходит позднее установленного льготного срока. До этого момента водитель, даже если письмо пришло после 20 дней со дня назначения штрафа, должен был оплачивать его в полном размере.
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Комментарии
Политика , Наука и техника , Общество , Сергей Вихарев , Почта России , Минкомсвязи РФ , Госдума
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