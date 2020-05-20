Государство перейдет на электронное общение с россиянами

Предполагается, что сообщения о штрафах, пенях или оказании услуг от госорганов будет осуществляться через портал госуслуг или системы электронного документооборота.

Минкомсвязи России разработало законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям. Предполагается, что сообщения о штрафах, пенях или оказании услуг от госорганов будет осуществляться через портал госуслуг или системы электронного документооборота.

Данный законопроект позволит упростить взаимодействие между государственными органами и гражданами, а также избежать проблем в получении информации по штрафам. Однако, чтобы инициатива заработала, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет «Коммерсантъ».

В министерстве привели цифры, которые наглядно показывают, что государству не выгодна рассылка уведомлений через Почту России . Только в 2019 году россияне получили почти 600 миллионов оповещений о штрафах и пенях, которые обошлись бюджету в 22 миллиарда рублей. Самой массовой является рассылка уведомлений о штрафах автовладельцам. По почте автомобилисты получили в 2019 году более 122 миллионов постановлений, каждое из которых оплачивается в среднем по тарифу 50 рублей за письмо.

По мнению директора группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергея Вихарева , в данной инициативе необходимо предусмотреть технически с какого момента письмо считается полученным. Также чтобы уведомление прочитал адресат, а не просто отправили письмо, увеличив риск дополнительных штрафов.