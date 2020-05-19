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Лавров анонсировал визит главы МИД Дании в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Лавров анонсировал визит главы МИД Дании в Россию
Фото: РИА Новости
Москва и Копенгаген готовят визит в Россию министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который был отложен в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Запланирован визит министра иностранных дел Дании в России, который мы вынуждены были отложить в связи с коронавирусной инфекцией», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.
При этом министр охарактеризовал отношения между Россией и Данией как «не блестящие», отметив, что эта страна по ряду вопросов «занимает менее конструктивную позицию, чем ряд других стран-членов Евросоюза и НАТО».
Напомним, ранее министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Доминик Рааб вспомнили о работе стран в коалиции и выразили обоюдный настрой на решение проблем.
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Политика , Европа , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Дания , Копенгаген , Москва
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