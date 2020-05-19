Лавров анонсировал визит главы МИД Дании в Россию 

«Запланирован визит министра иностранных дел Дании в России, который мы вынуждены были отложить в связи с коронавирусной инфекцией», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.

При этом министр охарактеризовал отношения между Россией и Данией как «не блестящие», отметив, что эта страна по ряду вопросов «занимает менее конструктивную позицию, чем ряд других стран-членов Евросоюза НАТО ».

Напомним, ранее министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Доминик Рааб вспомнили о работе стран в коалиции и выразили обоюдный настрой на решение проблем.