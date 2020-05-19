Захарова выдвинула новые обвинения США

"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

"Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию", — заявила дипломат.

По ее словам, Мосбахер фактически выступила с ультиматумом в адрес ФРГ в ответ на дискуссию относительно целесообразности дальнейшего размещения ядерного оружия США в Германии. Захарова отметила, что подобные заявления американской стороны отражают текущее состояние трансатлантической солидарности, "когда главный партнер позволяет себе неприкрытое давление, а где-то даже и шантаж своих союзников".

"Все это — с целью обеспечить наращивание ими военных ассигнований и приобретение продукции американского ВПК, включая самолеты двойного назначения. Но это дело самих союзников, как выстраивать отношения между собой", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия считает подобную практику совместных ядерных миссий НАТО нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, возможное приближение ядерного оружия к границам РФ, о котором заявила посол США, станет нарушением обязательств НАТО по "Основополагающему акту о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора" от 27 мая 1997 года.