Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в пендемию

Нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке граждан и предприятий в текущей ситуации происходят сбои, важна обратная связь, заявил президент РФ Владимир Путин

На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы президент заявил, что власти сейчас вырабатывают и предлагают экономике и людям уникальные решения, раньше ничего подобного не делали и такие огромные ресурсы для поддержки тоже не использовали.

"Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои", — заявил президент.

"В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни", — добавил он.

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