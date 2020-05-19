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Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в условиях коронавируса 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в пендемию
Фото: РИА Новости
Нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке граждан и предприятий в текущей ситуации происходят сбои, важна обратная связь, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы президент заявил, что власти сейчас вырабатывают и предлагают экономике и людям уникальные решения, раньше ничего подобного не делали и такие огромные ресурсы для поддержки тоже не использовали.
"Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои", — заявил президент.
"В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни", — добавил он.
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Политика , Владимир Путин
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