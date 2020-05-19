Путин раскритиковал кабмин из-за неразберихи с выплатами

Если бы в постановлении правительства России о стимулирующих выплатах медикам и врачам изначально были прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше. С такой критикой в адрес властей выступил президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином и губернаторами. Трансляцию ведет «Лента.ру» во«ВКонтакте».

«Не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил глава государства.

В ходе совещание Путин также вступился за обделенных деньгами медиков — он напомнил о сроках выплат врачам, работающим с коронавирусом. По словам российского лидера, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Кроме того, он отметил, что выплаты должны быть прозрачны и понятны.