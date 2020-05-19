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Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам 

Lenta.ru 1 час назад
Путин раскритиковал кабмин из-за неразберихи с выплатами
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Если бы в постановлении правительства России о стимулирующих выплатах медикам и врачам изначально были прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше. С такой критикой в адрес властей выступил президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином и губернаторами. Трансляцию ведет «Лента.ру» во«ВКонтакте».
«Не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил глава государства.
В ходе совещание Путин также вступился за обделенных деньгами медиков — он напомнил о сроках выплат врачам, работающим с коронавирусом. По словам российского лидера, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Кроме того, он отметил, что выплаты должны быть прозрачны и понятны.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти снова дали один день на решение проблемы с выплатами врачам. Он подчеркнул, что замечания, высказанные президентом России Владимиром Путиным, надо устранить до 19 мая.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , Lenta.ru
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