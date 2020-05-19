«Расслабляться нельзя!»: Медведев выступил с заявлением

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев встретился с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». В ходе встречи он заявил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции постепенно улучшается благодаря труду медицинских работников и усилиям, которые предпринимает государство.

«Расслабляться нельзя!» — подчеркнул он при этом.

Медведев назвал главной задачей для страны в настоящее время аккуратный выход из режима самоизоляции, чтобы «люди просто могли заниматься нормально спортом, на улицу выходить», «просто дать возможность каждому человеку заняться своим здоровьем, в том числе на улице».

Согласно последним данным, во всем мире число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 299,9 тысячи человек, число выздоровевших — 76,1 тысячи человек, число умерших — 2,8 тысячи человек.