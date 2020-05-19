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«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — написал Жириновский в Twitter.

В целом парламентарий считает, что в России «много ненужных депутатов и чиновников».

«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме», — добавил лидер ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский предложил сократить число депутатов в заксобраниях регионов.