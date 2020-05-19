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Мишустин излечился от коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Мишустин излечился от коронавируса
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
По его словам, председатель правительства завершил лечение, был выписан из больницы, приступил к работе в Доме правительства, утром провел совещание в режиме видеоконференции, а в настоящее время готовится к совещанию с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с выплатами медицинским работникам, которые лечат пациентов с COVID-19.
Мишустин, как сообщал «Рамблер», объявил, что болен коронавирусной инфекцией, в конце апреля. Он предложил Путину назначить временно исполняющим обязанности главы кабинета министров первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Глава государства в тот же день подписал соответствующий указ, а сегодня подписал указ о признании этого указа утратившим силу.
В первой половине апреля президент поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.
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Политика , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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