Путин обратился к евреям

Президент России Владимир Путин обратился к российским евреям и «всем, кто отмечает» День спасения и освобождения с поздравительным сообщением. Глава государства пожелал причастным бодрости духа здоровья и благополучия, говорится в речи национального лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в год празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне День спасения наполнен «особым духовным смыслом». Президент назвал еврейский праздник «данью памяти» подвигу солдат и офицеров, справившихся с нацизмом, и избавившими народы от истребления.

Национальный лидер добавил, что еврейский праздник из года в год объединяет все больше представителей религиозных общин не только в России, но и за границей, а также «служит патриотическому воспитанию молодежи». Путин подчеркнул, что бережное сохранение исторической правды о войне способно противостоять национализму, антисемитизму, расизму и ксенофобии.

День спасения и освобождения приурочен к дате подписания Акта о капитуляции Германии в 1945 году. В 2020 году праздник пришелся на 19 мая. В этот день евреи почитают память людей, павших жертвами от рук фашистов.