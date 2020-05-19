«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сказал Путин Мишустину.

Глава кабмина, в свою очередь, поблагодарил президента за поздравление.

Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова. Он отметил, что Мишустин выписался из медицинского учреждения и приступил к работе в Доме Правительства. Премьер-министр уже успел провел рабочее совещание в режиме видеоконференции. Напомним, глава кабмина заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля.