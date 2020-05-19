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МИД Японии вновь обьявил Южные Курилы своей территорией 

Газета.Ru 1 час назад
Япония вновь назвала Южные Курилы своими
Фото: Газета.Ru
МИД Японии вернул формулировку о японской принадлежности южных островов Курильского архипелага в ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». При этом в прошлом году такую запись решили убрать, чтобы улучшить атмосферу на российско-японских переговорах. Вопрос принадлежности Курильских островов обсуждается между Москвой и Токио еще со времен окончания Второй мировой войны.
Японский МИД в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» в очередной раз подчеркнул свою позицию о принадлежности южных островов Курильского архипелага: в Токио утверждают, что имеют право претендовать на «северные территории», как их называют в Японии.
«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе, который цитирует газета Sankei.
Там также указано, что мирный договор с Россией может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.
Агентство Кyodo обратило внимание, что запись о суверенитете над островами была восстановлена, но в прошлом году ее убрали из аналогичного доклада ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.
В тот раз это вызвало недовольство в рядах членов правящей Либерально-демократической партии. Они выразили мнение, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».
«Синюю книгу по дипломатии» 19 мая представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.
Вопрос принадлежности Курильских островов связан с тем, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Государства также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. В соответствии с девятой статьей документа, правительство Советского Союза согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие мирного договора — фактический переход этих территорий под контроль Токио после заключения документа.
Парламенты СССР и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина как раз в нерешенном вопросе территориальной принадлежности Южных Курил.
В Японии называют их своими «северными территориями». Но в российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.
В настоящее время стороны продолжают обсуждать этот вопрос, но сейчас контакты осложнены пандемией. В частности, 3 марта стало известно, что по этой причине были отложены переговоры о безвизовых визитах на Курилы бывших японских жителей. Как сообщило издание Iwate Nippo, дипломаты решили вести контакты посредством электронной почты. По информации СМИ, встреча была запланирована на 12 марта, ее собирались провести в России.
Что касается непосредственно вопроса о принадлежности территорий, в середине января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в парламенте страны с заявлением о том, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор между государствами.
«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [России Владимиром Путиным]», — подчеркнул он.
В конце прошлого года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Иомиури» заявил, что для быстрого возвращения южной части Курильских островов необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть.
Он напомнил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио передать японской стороне два южных острова.
«В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», — отметил он.
Лидер партии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио признает свой отказ от Курильского архипелага.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое заявление Кадзуо Сии угрозой суверенитету и территориальной целостности России.
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Политика , Статьи , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , ЛДПР , Москва , Япония
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