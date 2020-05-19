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Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ 

Lenta.ru и ещё 21 18 минут назад
Путин ответил Лукашенко отказом
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета ответил на претензии своего белорусского коллеги Александра Лукашенко по поводу цен на газ, сообщает ТАСС.
Вначале глава республики заявил, что вопросы ценообразования на газовом рынке ЕАЭС остаются неурегулированными много лет, хотя актуальность проблемы только возрастает и грозит помешать интеграции.
Однако Путин отказался согласиться с выводами Лукашенко, заметив, что единый тариф на транспортировку и транзит газа в объединении можно ввести только после определенного уровня интеграции, который пока еще не достигнут — это единый рынок, единый бюджет и единая система налогообложения. Другими словами, глава России настаивает на обратном порядке изменений — сначала интеграция, а затем общие условия по газу.
Также он, отвечая на претензии коллеги по стоимости газа для Белоруссии, подчеркнул, что та формируется на основе рыночной конъюнктуры, с учетом затрат и инвестиций поставщиков. По словам Путина, компаниям следует выдерживать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
Лукашенко неоднократно возмущался стоимостью российского газа для Белоруссии. На прошлой неделе он указал, что Германия в настоящее время покупает российский газ почти в два раза дешевле (127 долларов за тысячу кубометров и 65-68 долларов), что смотрится особенно странно на фоне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
Ранее стало известно, что «Газпром» в первом квартале текущего года, традиционно самом выгодном для компании в плане экспорта, впервые в истории получил чистый убыток, причем в размере более 300 миллиардов рублей. На компанию повлияло радикально снижение стоимости газа на европейских рынках, аномально теплая зима и рекордная доля сжиженного природного газа, закупленная традиционными партнерами.
Между тем снизить цены на газ вслед за Белоруссией попросил и другой участник объединения — Киргизия. В ее случае ситуация осложняется тем, что киргизским газовым оператором «Кыргызгаз» полностью владеет «Газпром».
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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