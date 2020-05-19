Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.

По словам министра, разрыв доходов богатых и бедных является серьезной проблемой для России . По статистике доходов россиян, незначительное число граждан могут быть отнесены к гражданам, которые имеют стабильный уровень доходов.

"На сегодняшний день это вот именно трансформация рынка труда, в том числе, кстати, и с учетом тех посылов, которые мы сейчас имеем в рамках пандемии, — это удаленная занятость, гибкие формы занятости — с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход", — отметил министр в эфире программы "Познер" на "Первом канале".

"Они у нас стоят на повестке дня, и мы в ближайшее время будем выходить с соответствующими законодательными инициативами", — добавил он.