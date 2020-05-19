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Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности 

Ura.Ru и ещё 2 47 минут назад
Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности
Фото: ТАСС
Достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он напомнил, что двухкратное снижение уровня бедности в стране в два раза является одним из нацпроектов.
«У нас целый ряд инструментов есть, которые, на мой взгляд, могут нам позволить это [снизить количество россиян за чертой бедности] сделать», — заявил в программе «Познер» в эфире Первого канала Котяков.
Он отметил, что в правительстве «кардинальным образом» пересмотрели оказание мер социальной поддержки для граждан. Министр рассказал о социальном контракте, который позволяет семье выйти из трудной ситуации. Только на это направление в бюджете на следующий год запланировано 28 миллиардов рублей.
Глава Минтруда также напомнил, что из-за пандемии коронавируса соцподдержка нуждающихся продлена на шесть месяцев, пишут РИА «Новости».
По словам Котякова, если если этих мер будет недостаточно, то министерство выйдет с дополнительными предложениями к правительству.
Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о том, что в нынешний кризис миллионы граждан могут оказаться за чертой бедности.
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Политика , Антон Котяков , Анатолий Чубайс , Роснано , Минтруд , Первый канал , РИА Новости
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