Минтруд РФ: власти помогут россиянам выбраться из бедности 

Достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Он напомнил, что двухкратное снижение уровня бедности в стране в два раза является одним из нацпроектов.

«У нас целый ряд инструментов есть, которые, на мой взгляд, могут нам позволить это [снизить количество россиян за чертой бедности] сделать», — заявил в программе «Познер» в эфире Первого канала Котяков.

Он отметил, что в правительстве «кардинальным образом» пересмотрели оказание мер социальной поддержки для граждан. Министр рассказал о социальном контракте, который позволяет семье выйти из трудной ситуации. Только на это направление в бюджете на следующий год запланировано 28 миллиардов рублей.

Глава Минтруда также напомнил, что из-за пандемии коронавируса соцподдержка нуждающихся продлена на шесть месяцев, пишут РИА «Новости».

По словам Котякова, если если этих мер будет недостаточно, то министерство выйдет с дополнительными предложениями к правительству.