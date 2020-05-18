Недопустимо: Россия обратилась к Европе

Совет Европы не должен оставлять без внимания попытки героизации нацизма и акты осквернения памятников воинам-освободителям в год 75-летия Победы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с началом председательства Греции в Комитете министров Совета Европы.

"Продолжаем настаивать и на том, что недопустимо смотреть сквозь пальцы на такие позорные для современной Европы явления как негражданство, массовая национальная и языковая дискриминация, — отметили в министерстве. — Рассчитываем, что в год 75-летия Победы над нацизмом не будут оставаться без надлежащей реакции из Страсбурга и Афин попытки героизации пособников нацистов и осквернения памятников воинам-освободителям, в целом пересмотра итогов Второй мировой войны. Не будем забывать, что на фундаменте этих итогов выстроено и здание самого Совета Европы".

В Москве обратили внимание на то, что на период председательства Афин также приходится 70-летие подписания Европейской конвенции по правам человека. В МИД подчеркнули, что РФ и дальше будет оставаться гарантом выполнения конвенции, "ставшей одной из опор европейской архитектуры, формируемой на основе международного права, а не пресловутого "порядка, основанного на правилах"".

Российские дипломаты напомнили, что центральной темой председательства станет защита жизни граждан и общественного здоровья в период пандемии, и поддержали намерения греческих коллег всецело задействовать потенциал СЕ для решения этих задач. Более того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали к объединению опыта разных стран в борьбе с заболеванием в различных сферах и формированию конструктивной повестки на этом направлении.