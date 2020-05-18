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МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией 

РИА Новости 1 час назад
«Бей своих»: Россия ответила на обвинения США
Фото: Reuters
Заявления генпрокурора США о сотрудничестве компании Apple с Россией вызывают "снисходительную улыбку", заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", — добавил собеседник агентства.
Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.
Барр добавил, что у компании, отказывающейся сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы", нет оправданий.
По словам генпрокурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от спецслужб, угрожает национальной безопасности США.
Обвинения прозвучали после того, как компания отказалась помогать разблокировать смартфон военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.
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Комментарии
Политика , США , Уильям Барр , Андрей Крутских , МИД , Apple , РИА Новости
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