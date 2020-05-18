«Бей своих»: Россия ответила на обвинения США

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", — добавил собеседник агентства.

Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.

Барр добавил, что у компании, отказывающейся сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы", нет оправданий.

По словам генпрокурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от спецслужб, угрожает национальной безопасности США.

Обвинения прозвучали после того, как компания отказалась помогать разблокировать смартфон военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.