Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат прокомментировал слухи вокруг снижения пенсии в 2021 году 

News.ru 1 час назад
Депутат прокомментировал слухи вокруг снижения пенсии
Фото: er-duma.ru
Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» не содержит пункта о снижении накопительной части пенсии в следующем году, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, такой документ принимают каждый год.
Таким образом она прокомментировала слухи о том, что в связи с увеличением срока выплат накоплений месячная сумма накопительной пенсии сократится, передаёт «Царьград».
Документ разрабатывается на основе существующей методики расчёта. А она основывается на том, что в России ежегодно увеличивается продолжительность жизни. Причём она растёт больше, чем на шесть месяцев, но методика расчёта позволяет увеличивать срок выплаты накопительной части пенсии только на полгода, что и происходит ежегодно, — подчеркнула она.
При этом политик сказала, что не может говорить о будущем, так как пандемия коронавируса создала проблемы. Однако, несмотря на рост срока выплаты, в России ещё ни разу не снижалась накопительная часть пенсии.
Она уверена, что запланированного роста не произойдёт. Также парламентарий выразила надежду, что не произойдёт и снижения.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии. Парламентарий общественность следить «за руками и цифрами». По его словам, манипуляции с сокращением выплат и увеличением срока расчёта накопительной пенсии являются фокусами неких «либерал-бюрократов»
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
News.ru: последние новости
Мишустин потребовал немедленной реакции на обращения врачей по выплатам Мишустин потребовал немедленной реакции на обращения врачей по выплатам Мишустин назвал число регионов, готовых смягчить ограничения из-за COVID-19 Мишустин назвал число регионов, готовых смягчить ограничения из-за COVID-19 В Госдуме назвали клоунадой украинские надежды на Крым В Госдуме назвали клоунадой украинские надежды на Крым
Комментарии 1
Политика , Светлана Бессараб , Алексей Журавлев , Партия Родина , Госдума , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение